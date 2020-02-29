Синоптики объявили в столице желтый уровень погодной опасности

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении синоптиков.

Предупреждение об ухудшении погодных явлений действует с 09.00 часов утра 21.00 часов вечера субботы, 29 февраля.

Ранее синоптики рассказали о мокром снеге и дожде, которые пройдут во множестве регионов России в последний день зимы, 29 февраля. Температура воздуха в Москве в этот день составит около нуля. На северо-западе страны показания термометров окажутся чуть ниже и покажут ниже нуля. Возможны осадки в виде небольшого снега.