Конец кошмара: мирные сирийцы продолжают покидать оккупированные боевикам земли Идлиба

Десятки мирных сирийцев покинули подконтрольные боевикам территории в Идлибской зоне деэскалации. Сделать это удалось с помощью гуманитарного коридора в провинции Алеппо. Единственное, что мирные граждане смогли взять с собой - лишь документы и легкие вещи.

Беженцы рассказывают об ужасах, с которыми они встречались за время нахождения под контролем террористических формирований. Сирийцы говорят, что убийства и грабежи в Идлибе происходят ежедневно, а за любое несогласие боевики сажают в тюрьму.

Покинувшие опасную зону мирные жители благодарят за это российских военнослужащих. Теперь сирийцам предстоит начать практически новую жизнь на освобожденных от боевиков территориях - найти жилье и работу, а также устроить детей в школу.

Освобождению беженцев предшествовала совместная работа офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и властей провинции Алеппо. Мирных жителей встречали специально подготовленные автобусы, а в пути их сопровождала российская военная полиция.

Власти обещают решить вопросы с переоформлением документов беженцев и поиском работы по специальностям. В Алеппо оказались очень востребованными специалисты в первую очередь в строительстве и промышленности.

Ранее обстановка в Идлибской зоне деэскалации обострилась после атаки боевиков на позиции правительственных сил Сирии. Военнослужащие САР успешно отбили нападение, но под их огонь попали турецкие военнослужащие, которых, в соответствии с заявлением Минобороны России, не должно было находиться в этом месте.

Сразу после получения информации о случившемся, российская сторона предприняла меры по обеспечению безопасной эвакуации погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию их страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.