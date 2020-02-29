Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины и Грузии

Пентагон подписал контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Грузии, Литвы, Чехии, Эстонии и ряда других государств. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«Компания Raytheon - Lockheed Martin Javelin JV, Тусон, Аризона, получила контракт на сумму 18 431 215 долларов США. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года стало известно, что США приняли решение продать Украине 150 ракет и сопутствующего оборудования для противотанковых ракетных комплексов Javelin. Позднее в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон выдвинул Киеву определенные ограничения на применение ПТРК Javelin, которую опроверг замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд. Он заявил, что США не устанавливали Украине никаких ограничений. Единственным требованием было не допускать попадание технологий в третьи руки.