Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины и Грузии

Тамара Астапенкова
04:24 29.02.2020
Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года.
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины и Грузии
© Фото: army.mil

Пентагон подписал контракт с группой компаний Raytheon - Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Грузии, Литвы, Чехии, Эстонии и ряда других государств. Об этом говорится в уведомлении, опубликованном на сайте Пентагона.

«Компания Raytheon - Lockheed Martin Javelin JV, Тусон, Аризона, получила контракт на сумму 18 431 215 долларов США. Работы будут выполнены в Тусоне, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения 25 июня 2020 года», - говорится в сообщении.

Осенью прошлого года стало известно, что США приняли решение продать Украине 150 ракет и сопутствующего оборудования для противотанковых ракетных комплексов Javelin. Позднее в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон выдвинул Киеву определенные ограничения на применение ПТРК Javelin, которую опроверг замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд. Он заявил, что США не устанавливали Украине никаких ограничений. Единственным требованием было не допускать попадание технологий в третьи руки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.02.2020, 21:53
ООН готовит специальную гуманитарную миссию в сирийский Идлиб
Дата28.02.2020, 17:28
Герасимов обсудил ситуацию в Сирии с американским генералом Милли
Дата28.02.2020, 13:57
Бывший вице-губернатор Воронежской области Юрченко избран президентом ВФЛА
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата28.02.2020, 17:14
Вертолет Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Дата26.02.2020, 13:30
Битва за Эльбрус: как «зеленые дьяволы» Александра Гусева сорвали фашистский флаг с главной вершины Кавказа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:10 В стране и мире
Синоптики объявили в столице желтый уровень погодной опасности
05:05 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в США увеличилось до 62 человек
05:00 В стране и мире
Конец кошмара: мирные сирийцы продолжают покидать оккупированные боевикам земли Идлиба
04:24 В стране и мире
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины и Грузии
04:00 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео тренировки донских казаков перед участием в юбилейном Параде Победы
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Сменил профессию: в Москве задержана ОПГ, возглавляемая киноактером
Видео
В стиле ретро: на концерте Булановой произошла массовая драка
Видео
Радио «Звезда» начнет вещать в Санкт-Петербурге
Видео
Возвращение легенды: владелец «бэтмобиля» забрал авто со штрафстоянки
Водители в зоне риска: в Москве появился новый вид мошенничества
Видео
Назад в 90-е: в Харькове разборки предпринимателей закончились стрельбой и взрывами
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.