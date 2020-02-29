Названы обладатели кинопремии «Сезар»

Французская премия «Сезар» в номинации «Лучший фильм» присуждена драме «Отверженные» режиссера Ладжа Ли. Юбилейная, 45 церемония вручения наград премии «Сезар» состоялась 28 февраля в концертном зале Плейель в Париже.

Номинанты были объявлены за месяц до награждения. Лучшим режиссером фестиваля стал Роман Полански и его картина «Офицер и шпион». Однако Полански со своей командой на церемонии награждения не появился, из-за активных выступлений феминисток.

Лучшим актером назван Рошди Зему, сыгравшему в картине «Боже мой!». Премию в номинации «Лучшая актриса» получила Анаис Демустье за работу в фильме «Алиса и мэр».