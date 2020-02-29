СМИ: саммит АСЕАН - США перенесен из-за коронавируса

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был состояться в марте этого года в Лас-Вегасе перенесен на неопределенное время из-за коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

«Поскольку международное сообщество работает вместе над победой над новым коронавирусом, Соединенные Штаты в консультации с партнерами по АСЕАН приняли трудное решение отложить встречу лидеров АСЕАН», - сказал собеседник агентства.

Встреча была намечена на 14 марта. Дональд Трамп направил приглашения лидерам АСЕАН еще в ноябре прошлого года. Он предложил провести саммит в Лас-Вегасе после того, как не смог принять участие во встрече с в Бангкоке в ноябре прошлого года.

По последним данным, в США зарегистрированы 60 случаев инфицирования коронавирусом CoVID-2019. В понедельник, 24 февраля, Трамп запросил у Конгресса США на борьбу со смертельной болезнью 2,5 миллиардов долларов.