Вступили в силу новые правила получения шенгенских виз
Заявление можно подать за полгода до поездки в электронном виде, оплатив пошлину в размере 80 евро.
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Вступили в силу новые правила получения шенгенских виз. Нововведения коснутся краткосрочных виз в 22 страны Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону, и ассоциированные союзом страны.
К последним, в частности, относятся Лихтенштейн, Исландия, Норвегия и Швейцария.
«Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Заявление на получение визы можно подавать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. Возможно заполнить заявку в электронном виде. Пошлина за документ составляет 80 евро.