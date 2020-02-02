Вступили в силу новые правила получения шенгенских виз

Заявление на получение визы можно подавать за шесть месяцев до предполагаемой поездки вместо трех по старым правилам. Возможно заполнить заявку в электронном виде. Пошлина за документ составляет 80 евро.

«Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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