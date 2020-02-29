Пять человек остаются в больнице после инцидента с сухим льдом в бассейне в Москве

Пять участников происшествия с сухим льдом в бассейне в Москве все еще остаются в больнице из-за полученных ими при инциденте повреждений.

«Госпитализированы пять человек, еще двое, к сожалению, погибли», - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Напомним, компания около 20 человек отмечала день рождения в банном комплексе. Отдыхающие высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, в результате чего началась химическая реакция. В настоящий момент на месте трагедии работают следователи. Они проводят необходимый комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.