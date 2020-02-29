«Сирия имеет право отвечать террористам»: Небензя прокомментировал ситуацию в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН и в Совете безопасности ООН Василий Небензя прокомментировал обострение ситуации в сирийском Идлибе. Дипломат заявил, что невозможно запретить сирийской армии отвечать на атаки террористических формирований.

«В последние месяцы захватившие Идлиб террористы, в основном из “Хайят Тахрир аш-Шам”*, резко нарастили вылазки против мирных жителей и сирийских военных. В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать и подавлять террористов», - подчеркнул Небензя на заседании Совбеза.

Постпред напомнил, что ответные действия фактически являются записанным в резолюции СБ ООН требованием бескомпромиссно бороться с терроризмом во всех его проявлениях.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации обострилась после атаки боевиков на позиции правительственных сил Сирии. Военнослужащие САР успешно отбили нападение, но под их огонь попали турецкие военнослужащие, которых, в соответствии с заявлением Минобороны России, не должно было находиться в этом месте.

Сразу после получения информации о случившемся, российская сторона предприняла меры по обеспечению безопасной эвакуации погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию их страны. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС России в этом районе не применялась.

* Хайят Тахрир аш-Шам - террористическая организация, запрещенная на территории России.