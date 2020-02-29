Синоптики пообещали снег и дождь в последний день зимы

Синоптики рассказали о мокром снеге и дожде, которые пройдут во множестве регионов России в последний день зимы, 29 февраля. Об этом сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, температура воздуха в Москве в этот день составит около нуля. На северо-западе страны показания термометров окажутся чуть ниже и покажут ниже нуля. Возможны осадки в виде небольшого снега.

Варакин отметил, что в основном осадки опустятся на Республику Коми - местным жителям стоит ожидать ухудшения погоды вплоть до метели. Однако ждать этого следует не везде.

«На Дальнем Востоке у нас антициклон, прирост давления, то есть хорошая погода. Если говорить в Прибайкалье, Иркутской области, Бурятии, Алтайском крае - здесь рост давления, юг Красноярского края, Сибирь - здесь будет выше нормы, понятно, сильных морозов не будет», - сообщил синоптик.

Ранее Варакин заявил, что весна пришла в столичный регион на месяц раньше срока. Традиционно в Москве становится тепло примерно с 27 марта, но в этом году метеорологическая весна пришла одновременно с календарной.