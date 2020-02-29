Пилот упавшего в Астраханской области вертолета погиб

Пилот вертолета, потерпевшего крушение в Наримановском районе Астраханской области, погиб. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в районе села Линейное в 20.13 по местному времени (в 19.13 по московскому). В район происшествия был направлен вертолет МИ-8 Астраханской региональной поисково-спасательной базы и аэромобильная группа регионального МЧС. В общей сложности к поискам были привлечены 94 человека и 34 единицы техники.

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«По предварительной информации вертолет марки Robinson, с одним пилотом на борту, вылетел из Волгограда в Астраханскую область», - сообщили в МЧС.

На факту жесткой посадки вертолета Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка.