Трамп заявил, что хочет лично встретиться с лидерами «Талибана»*

Президент США Дональд Трамп поздравил народ и главу Афганистана с достижением мирных договоренностей с талибами. Американский лидер сообщил, что намерен вскоре лично встретиться с афганскими радикалами движения «Талибан»*.

«Мы работаем над тем, чтобы наконец положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой», - заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Таким образом американский лидер планирует сделать «решительный шаг в достижении мира в Афганистане».

Ранее Соединенные Штаты и афганские радикалы подписали мирное соглашение. В совместном заявлении Вашингтона и Кабула сказано, что Вооруженные силы США и НАТО покинут Афганистан через 14 месяцев, а в ближайшие 135 дней численность вооруженного контингента Пентагона будет сокращена с 13 тысяч до 8600 человек.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.