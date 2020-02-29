Миссия невыполнима: Том Круз попал в карантин из-за коронавируса

Голливудский актер Том Круз и его коллеги по картине «Миссия невыполнима» изолированы из-за коронавируса, который разбушевался в Италии. Сейчас в Венеции идет работа над седьмой частью боевика, съемки которого должны были начаться в понедельник, 2 марта.

Том Круз прилетел в Венецию еще 20 февраля. Всю съемочную группу поместили под карантин в роскошном отеле Gritti Palace, сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на британского актера Саймона Пегга. Отмечается, что ни у кого из творческого коллектива вирус коронавируса пока не выявлен. Карантин продлится минимум до 2 марта. Начало съемок седьмой части «Миссия невыполнима» перенесены.

По последним данным, общее число инфицированных в Италии составляет 1 128 человек. Скончались от опасной болезни уже 29 пациентов. В некоторых итальянских городах введены строгие карантинные меры. На въезде в населенные пункты дежурят усиленные наряды карабинеров, отменены массовые мероприятия.