Турция приостановила авиасообщение с Италией, Южной Кореей и Ираком

Министерство здравоохранения Турции объявило о приостановке всех пассажирских рейсов в направлении Италии, Южной Кореи и Ирака. Ранее турецкой стороной были отменены полеты в Китай и Иран.

«В связи с ситуацией с коронавирусом по предложению нашего научного совета мы ввели еще одну меру. С этой ночи приостанавливаются все пассажирские рейсы туда и обратно между Турцией и Италией, Южной Кореей и Ираком», - цитирует РИА Новости заявление министра здравоохранения Турции Фахреттин.

Ранее в США также ввели запрет на въезд в страну для людей, посещавших Иран. Соединенные Штаты повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи, и советуют американским гражданам отказаться от путешествий в этих направлениях из-за вспышки коронавируса.