Первые в мире: Люксембург полностью отменил плату за общественный транспорт

С 1 марта текущего года в Люксембурге отменят плату за проезд на автобусе, поезде или трамвае. Об этом информирует портал 5minutes.

«Правительство страны ждало этого дня и сделало это своим приоритетом», - отмечается в публикации.

Нововведение, однако, не будет распространятся на поездки первым классом на поездах. Тут тарифы останутся прежними. Кроме того, бесплатный проезд будет действовать только на территории страны.

Стоит отметить, что Люксембург стал первой страной в мире, принявшей решение об отмене платы за проезд в общественном транспорте. К такому шагу местные власти подтолкнула проблема пробок: население Люксембурга составляет чуть больше 600 тысяч человек, но в маленькое государство на работу ежедневно ездят жители Германии, Франции и Бельгии, что создает значительные транспортные проблемы.

По подсчетам властей страны, введение бесплатного проезда обойдется казне в 41 миллион евро в год - такова ежегодная выручка от продажи билетов на транспорт.