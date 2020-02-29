Трамп: вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно

Президент США Дональд Трамп заявил о о том, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно. Сегодня в Катаре, представители запрещенного в России радикального движения «Талибан»* подписали с США мирное соглашение и пообещали его придерживаться.

В совместном заявлении Вашингтона и Кабула сказано, что Вооруженные силы США и НАТО должны покинуть Афганистан через 14 месяцев, а в ближайшие 135 дней численность вооруженного контингента Пентагона будет сокращена с 13 тысяч до 8600 человек.

Возвращение американских солдат на родину, которые несут службу в Афганистане с 2001 года, было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Глава Белого дома предложил жителям Афганистана самостоятельно решать свою судьбу и строить новое общество.

*«Талибан» - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.