Шеф-повара рассказали, каких блюд следует избегать в суши-барах

Шеф-повара суши-баров и японских ресторанов предостерегли посетителей от заказа некоторых блюд в непроверенных заведениях. Так, по мнению специалистов, не стоит налегать на обжаренные в масле рыбу и овощи в тесте. В этом уверен владелец ресторана в Лас-Вегасе Санг Пак.

«Вы никогда не знаете, когда масло было заменено. Плюс, такую закуску следует избегать тем, кто пытается придерживаться диеты», - цитирует Insider слова Пака.

Шеф-повар Кийо Икеда посоветовал не заказывать по вечером закуски или гарниры, в приготовлении которых используют сашими (сырое филе мяса, рыбы и морепродуктов, нарезанные тонкими ломтиками). По мнению эксперта, эти кусочки могут быть остатками, которые ресторан пытается реализовать, чтобы не выкидывать зря. Для вегетарианцев в японских ресторанах довольно большой выбор, отметил Икеда, поэтому не стоит ограничиваться яйцами и рисом.

«Я часто пытаюсь отговорить гостей, которые не едят мясо и рыбу, от заказа простых блюд. В ресторанах можно заказать рулеты от шеф-повара, фаршированные спаржей, огурцами, ростками, морковью и множеством других интересных ингредиентов», - рассказал Икеда.

Все эксперты в области японской кулинарии сходятся во мнении, что лучше всего начинать трапезу с низкокалорийного супа мисосиру. По качеству его приготовления можно судить о мастерстве повара, отмечают они.

Из закусок следует обратить внимание на морские водоросли, которые достаточно питательны и обладают уникальным вкусом. Среди блюд, которые также являют обязательными к употреблению, повара называют суши с икрой тобико и перепелиным яйцом, икру морского ежа и скумбрию.