Военная полиция РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе

Российская военная полиция провела очередное патрулирование в провинциях Ракка, Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В состав патруля вошли бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80». Патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо, в провинции Ракка и в провинции Хасеке», - отметил Журавлев.

Руководитель ЦПВС отметил, что к патрулированию присоединилась армейская авиация, экипажи которой осуществили полеты по маршрутам: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

Российские военные полицейские в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.