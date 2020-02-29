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Военная полиция РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе

Ян Брацкий
22:29 29.02.2020
В ходе патрулирования границы российские военнослужащие оказывают помощь в обеспечении безопасности населения.
Военная полиция РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе
© Фото: ТРК "Звезда"

Российская военная полиция провела очередное патрулирование в провинциях Ракка, Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В состав патруля вошли бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80». Патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам в провинции Алеппо, в провинции Ракка и в провинции Хасеке», - отметил Журавлев.

Руководитель ЦПВС отметил, что к патрулированию присоединилась армейская авиация, экипажи которой осуществили полеты по маршрутам: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – элеватор Алия – элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

Российские военные полицейские в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.

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