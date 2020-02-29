В США ввели запрет на въезд для посещавших Иран

США в связи с коронавирусом запрещают въезд в страну иностранцам, посещавшим Иран в течение последних двух недель. Соответствующее заявление сделал американский вице-президент Майк Пенс.

Также, по его словам, Соединенные Штаты повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи, и советуют американским гражданам отказаться от путешествий в этих направлениях.

Ранее стало известно, что в США был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Жертвой инфекции стал житель штата Вашингтон. Представители федеральных органов здравоохранения подтвердили этот факт в ходе специального брифинга, отметив, что смертельно опасная форма инфекции получила особое распространение на западном побережье.

Вспышки коронавируса, эпицентр заражения которым находится в Китае, зафиксированы уже в 51 стране. Общее количество инфицированных превышает 80 тысяч. По последним данным, от болезни умерло 2835 человек.