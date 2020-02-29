В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

В США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Жертвой инфекции стал житель штата Вашингтон. Представители федеральных органов здравоохранения подтвердили этот факт в ходе специального брифинга, отметив, что смертельно опасная форма инфекции получила особое распространение на западном побережье, сообщает агентство Associated Press.

В настоящее время агентство по здравоохранению наращивает усилия по выявлению новых инфицированных пациентов. Под контролем вирусологов находятся десятки жителей США, среди которых есть как заболевшие коронавирусом, так и контактирующие с ними близкие и сотрудники больниц.

На этом фоне, в некоторых штатах отмечается ажиотажный спрос на медицинские маски и противовирусные препараты. Власти США призывают американцев не поддаваться панике и обращаться за медицинской помощью при первых проявлениях простудных заболеваний.

Вспышки коронавируса, эпицентр заражения которым находится в Китае, зафиксированы уже в 51 стране. Общее количество инфицированных - более 80 тысяч человек. От болезни умерло 2835 человек.