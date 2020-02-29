Тринадцать человек пропали без вести: у берегов Японии затонуло грузовое судно

В водах японской префектуры Аомори грузовое судно GUOXING-1 под флагом Белиза затонуло после столкновения с рыболовецким кораблем. В результате инцидента 13 человек пропали без вести, сообщает агентство Киодо.

Как рассказали в службе береговой охраны, ЧП произошло 29 февраля около 22.20 по местному времени (16.20 мск). Рыболовецкое судно после столкновения смогло самостоятельно вернуться в порт. Никто их находившихся на его борту членов экипажа не пострадал.

Экипаж грузового судна состоял из граждан Китая, Вьетнама и Филиппин. Всего на борту было 14 человек. Одного удалось спасти, о судьбе остальных пока ничего неизвестно. На их поиски направлены четыре патрульных катера.