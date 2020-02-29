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«Предметное обсуждение»: Путин анонсировал встречу с Эрдоганом в Москве

Роман Захаров
21:12 29.02.2020
Владимир Путин переговорил по телефону с Эммануэлем Макроном и рассказал ему, что в ближайшие дни проведет встречу в Москве с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предметом обсуждения станет сирийское урегулирование.
«Предметное обсуждение»: Путин анонсировал встречу с Эрдоганом в Москве
© Фото: pixabay

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы двух стран обсудили обострение ситуации в Идлибе. 

«Затронуты вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Российский лидер рассказал Макрону, в том числе, о принимаемых мерах по борьбе с террористами в САР и сообщил, что в ближайшие дни проведет встречу в Москве с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, в рамках этой встречи стороны предметно обсудят все аспекты сирийского урегулирования.

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