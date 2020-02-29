Путин и Роухани обсудили ситуацию вокруг СВПД

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Роухани в ходе которого стороны обсудили, в том числе, ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности», - подчеркнули в Кремле.

Напомним, в 2015 году Россия, Великобритания, Китай, Германия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение Ираном ядерной программы. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций против Тегерана. После этого власти Ирана заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках данной программы.