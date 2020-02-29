В Петербурге госпитализировали вернувшихся из Италии россиян

Восемь россиян, которые вернулись из туристической поездки в Италию, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. За пациентами установлен строгий контроль, вирусологи постоянно контролируют состояние их здоровья.

«Восемь россиян недавно вернулись из Италии, они направлены в больницу для обследования. Также в больницу направлен иранец, прилетевший в Петербург», - цитирует РИА Новости сообщение горкомитета.

О вспышке смертельно опасной инфекции стало известно в конце прошлого года. Эпицентром заражения стал китайский город Ухань в центральной части страны. На сегодняшний день общее количество зараженных превысило 80 тысяч человек, скончались 2835.

Выявлены многочисленные случаи заражения за пределами Китая. Среди стран Евросоюза, самая сложная ситуация как раз в Италии, где госпитализировано более 800 человек с подозрением на коронавирус.