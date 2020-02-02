Москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления

В воскресенье, 2 февраля, Москва окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого будет находиться над территорией Финляндии. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» центра погоды «Фобос».

Из-за этого в регион придет теплый воздух, а также мокрый снег, местами переходящий в дожди.

«Температура воздуха плюс 1-3, по области от минус 1 до плюс 3», - отмечается в сообщении.

В эти дни начнет активно падать атмосферное давление. Оно составит 726 миллиметров ртутного столба. Это на 20-22 единицы ниже нормы .