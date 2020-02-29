Путин провел беседу с президентом Ирана Роухани

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. В ходе беседы российский лидер пообещал оказать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, главы двух стран также обсудили ситуацию вокруг СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) и отметили важность сохранения соглашения.

«Обсуждена также ситуация, сложившаяся вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности», - информирует Кремль.

Напомним, в 2015 году Россия, Великобритания, Китай, Германия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение Ираном ядерной программы. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из сделки и восстановлении жестких санкций в отношении Тегерана. После этого власти Ирана заявили о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках данной программы.