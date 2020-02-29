Путин предложил Ирану помощь в борьбе с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Роухани предложил помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Тегерана. Помимо ситуации с коронавирусом, главы государств обсудили некоторые темы двусторонней повестки дня и последние события на мировой арене.
«Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции. Затронуты некоторые темы двусторонней повестки дня», - говорится в сообщении Кремля.
Президенты подробно обсудили ситуацию, которая сложилась вокруг реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны пришли к выводу, что она является значимым фактором поддержания международной безопасности.