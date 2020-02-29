Полиция задержала десятки человек после массовых беспорядков возле Лионского вокзала в Париже

Более 70 человек задержаны в Париже после массовых беспорядков возле Лионского вокзала. Разъяренная толпа выступала против приезда музыканта из Демократической Республики Конго. Сначала молодые люди подожгли здание вокзала, а затем устроили столкновения с полицией. Демонстранты нападали на фанатов певца и закидывали стражей порядка дымовыми шашками.

Протестующие обвинили музыканта в поддержке репрессий, которые якобы устраивает президент Конго против оппозиции. Из вокзала экстренно эвакуировали сотни пассажиров. Десятки поездов отменили.

А в другой части Парижа, группа женщин выступила против награждения режиссера Романа Полански на французской кинопремии «Сезар». Полиции пришлось применить слезоточивый газ. Несколько человек задержаны.

Напомним, Полански подозревают в изнасиловании французской актрисы в 1975 году.