Греция не пропустила тысячи сирийских беженцев с территории Турции

Власти Греции не пустили на свою территорию более четырех тысяч сирийских беженцев, которые пытались проникнуть в страну из Турции. Как заявили полицейские, нелегальные мигранты использовали гранаты со слезоточивым газом турецкого производства.

Новая волна беженцев хлынула в Европу, после того как Анкара открыла границы. Более того, она предоставила автобусы для вывоза людей. По заявлениям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, границу Турции с ЕС пересекли не меньше 18 тысяч беженцев.

Анкара открыла границы после того, как в Идлибской зоне деэскалации погибли 33 турецких военнослужащих. Произошло это в ночь на пятницу, когда боевики предприняли попытку атаки, а сирийская артиллерия открыла ответный огонь. Под ударом оказались турецкие военные, которые там не должны были находиться. Обострение ситуации в Сирии накануне обсуждали на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

«Сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов. Здесь мы не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, записанные в резолюциях СБ ООН, о бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, причем, подчеркиваю, на своей территории, на территории суверенной Сирии, а не на чужой территории», - заявил в ходе заседания Совбеза постпред России при ООН Василий Небензя.

По его словам, избежать подобных конфликтов можно, если строго придерживаться сочинских договоренностей. Ранее Россия и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» при борьбе с террористами в Сирии. Заместитель главы ведомства Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев провели соответствующие консультации по ситуации с представителем турецкого МИД Седатом Оналом в Анкаре.