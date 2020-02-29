Барк «Крузенштерн» прибыл в порт столицы Аргентины

Российский барк «Крузенштерн» прибыл в порт Буэнос-Айреса. Корабль, совершающий трансатлантическое плавание в честь двухсотлетия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, завершил свой переход из порта Монтевидео в Уругвае. Стоянка в Аргентине продлится до 3 марта.

«За время нахождения в порту на судне до установленных норм будут пополнены запасы топлива, технических жидкостей и продовольствия. Курсанты и члены экипажа ознакомятся с достопримечательностями аргентинской столицы и смогут подготовится к длительному (почти 5 тыс. морских миль) переходу в порт Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Испании», - цитирует «Интерфакс» сообщение медиацентра кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

Трансатлантическое плавание осуществляют три российских парусника: «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада». На этих судах проходят практику курсанты-мореходы. Встреча трех российских парусников состоится в районе архипелага Южная Георгия в конце февраля. Там же будет дан старт мемориальной 200-мильной парусной гонке.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. Каждый заход в порт будет сопровождаться культурно-просветительскими мероприятиями. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.