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В Гидрометцентре назвали рекордно теплой уходящую зиму в Москве

Роман Захаров
18:33 29.02.2020
По словам научного руководителя Гидрометцентра России, такой теплой зимы еще долго не будет.
В Гидрометцентре назвали рекордно теплой уходящую зиму в Москве
© Фото: РИА Новости, Маким Блинов

Уходящая зима в Москве стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Ей удалось обойти предыдущую «рекордсменку» сразу на 2,5 градуса по среднемесячной температуре за три месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В Москве эта зима оказалась супертеплой. До сих пор оставался актуальным рекорд 59-летней давности: с 1 декабря 1960 по 29 февраля 1961 года средняя температура составила минус 2,8 градуса. Сейчас (среднемесячная - прим. ред.) температура выше этого рекорда примерно на 2,5 градуса», - приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд отметил, что этот рекорд является невероятным, поскольку такой большой отрыв от предыдущего пикового показателя - явление очень редкое. При этом он добавил, что, как правило, борьба за температурные рекорды идет в сотых долях градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России также сообщил, что такой теплой зимы еще долго не будет.

Регулярные метеорологические наблюдения в России ведутся около 140 лет.

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