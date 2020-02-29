Прототип корабля для полетов на Марс взорвался во время испытаний

Прототип космического корабля Starship SN1 Илона Маска взорвался во время испытаний на космодроме штата Техас. Авария произошла в прямом эфире, в то время, как за испытаниями следили многочисленные подписчики YouTube-канала LabPadre, который вел прямую трансляцию с места происшествия.

Корабль разорвало на части в тот момент, когда выполнялся наддув прототипа жидким азотом. Осколки разлетелись на десятки метров. Это не первая неудача компании SpaceX. В ноябре прошлого года другой прототип этого космического корабля взорвался во время испытаний на герметичность.

Многоразовый космический корабль Starship разрабатывается для будущих полетов на Луну и Марс. Предполагается, что корабль выступит в качестве второй ступени для сверхтяжелой ракеты-носителя BFR, разработкой которой также занимается компания Илона Маска.