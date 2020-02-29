Захарова назвала шантажом заявление премьера Косова об отмене пошлин на сербские товары

Заявления премьер-министра правительства непризнанного Косова Альбина Курти об отмене части торговых пошлин и ограничений на ряд сербских и боснийских товаров с 15 марта является попыткой шантажа и шагом назад в мирных переговорах. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.

Пошлины в отношении сербских товаров давно являются средством манипуляции в отношениях с официальными властями Сербии со стороны косовоалбанских лидеров. Таким образом, они добиваются от Сербии односторонних шагов по признанию государственного суверенитета Косова, добавила Захарова.

«Введенные ограничения остаются при этом одним из главных препятствий для возобновления диалога Белград-Приштина. Несмотря на благообразную подачу господином Курти своей новой инициативы, речь идет вовсе не о шаге вперед, призванном разблокировать переговорный процесс, а об откровенной профанации, попытке шантажа. Понятно, что эквилибристика Приштины неспособна стимулировать поиск взаимоприемлемого решения проблемы Косова и лишь отдаляет его», - заявила официальный представитель МИД России.

Представитель МИДа также обратилась к коллегам в ЕС с просьбой призвать косоваров к полной и безусловной отмене пошлин на сербские товары и к выполнению взятых на себя обязательств. В частности, Приштина должна начать с создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова, напомнила Захарова.