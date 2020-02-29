«Предали память предков»: в Госдуме прокомментировали отказ украинских властей отмечать День Победы

Власти Украины, отказавшись от празднования Дня Победы, встали на сторону исторической лжи и предали память предков. Такое заявление сделал руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику (бывшего президента Украины Петра - прим. ред.) Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы. Таким образом, они предают память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи», - приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Ранее украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что на Украине не будут праздновать 75-летие Победы. По его словам, позиция государства по этому вопросу остается неизменной.

Напомним, на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник был учрежден в 2015 году. Все официальные мероприятия в стране проходят именно в этот день, хотя украинцы продолжают отмечать победу над нацизмом именно 9 мая.