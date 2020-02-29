Стали известны подробности гибели людей в бассейне с сухим льдом в Москве

Молодые люди, погибшие накануне в московской сауне, утонули в бассейне, потеряв сознание. Перед этим в воду было брошено почти 30 кг. сухого льда. В результате химической реакции начал выделяться углекислый газ, которым надышались участники праздничной вечеринки. Двое погибли на месте, одного врачи смогли реанимировать, но позже он скончался, сообщили в столичных правоохранительных органах.

«Три человека, которые прыгнули в воду, когда там уже был сухой лед, создавший эффект тумана, потеряли сознание из-за выделившегося углекислого газа. Фактически они утонули», - цитирует ТАСС сообщение представителя правоохранительных органов.

Сообщается, что сотрудники сауны предупреждали молодых людей об опасности экспериментов с сухим льдом в закрытых помещениях, но категорически запрещать использование этого вещества не стали. Кроме того, сами отдыхающие были осведомлены о свойствах сухого льда.

«Молодые люди надели защитные очки, шапочки и халаты. После этого двое из них высыпали в небольшой бассейн твердый диоксид углерода, так называемый сухой лед. После этого несколько молодых людей прыгнули в бассейн», - уточнили в полиции.

Трагедия произошла накануне вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения. Кроме погибших, еще семеро участников застолья получили отравления и ожоги. Руководство столичного главка СК России взяло расследование уголовного дела по факту гибели люде под личных контроль.