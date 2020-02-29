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На авиарейсе Москва - Пекин обнаружили пассажира с подозрением на коронавирус

Роман Захаров
16:49 29.02.2020
Ни у одного из россиян, находившихся на борту, симптомов опасной болезни выявлено не было.
На авиарейсе Москва - Пекин обнаружили пассажира с подозрением на коронавирус
© Фото: Xinhua, Keystone Press Agency

Администрация пекинского международного аэропорта Шоуду 29 февраля выявила пассажира с подозрением на заболевание, вызванное новым коронавирусом. По данным российского посольства в КНР, он прибыл в Китай рейсом Москва - Пекин.

«В международном аэропорту Шоуду на борту самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-2019», - информирует дипмиссия на своем сайте.

В сообщении также отмечается, что ни у одного из россиян, присутствовавших на борту, а это 20 пассажиров и 15 членов экипажа, симптомов опасной болезни найдено не было. Сейчас они находятся в специальном учреждении для прохождения медицинской диагностики.

Российские дипломаты установили постоянный контакт с компетентными органами КНР и следят за развитием ситуации. Со всеми российскими гражданами поддерживается связь.

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