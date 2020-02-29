Путин примет участие в памятных мероприятиях к 20-летию гибели псковских десантников

Президент России Владимир Путин в первый день весны примет участие в памятных мероприятиях в Псковской области, которые будут посвящены 20-летию подвига десантников 6-й парашютно-десантной роты, погибших в 2000 году в Аргунском ущелье. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Владимир Путин посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию и примет участие в мероприятиях, посвященных памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе выполнения контртеррористической операции», - информирует Кремль.

Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в ходе боя с многократно превосходящими силами террористических группировок Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время ожесточенного противостояния, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты выдержали нападения выходящих из окружения бандитов численностью до 2,5 тысячи человек. В результате этого сражения погибли 84 российских военнослужащих.

За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.