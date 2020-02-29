США и движение «Талибан»* подписали мирное соглашение

Афганское радикальное движение «Талибан»* будет придерживаться мирного соглашения с США, подписанного на церемонии в Катаре 29 февраля. Такое заявление сделал руководитель политофиса движения мулла Абдул Гани Барадар.

«Мы придерживаемся исполнения этого договора, как политическая сила также хотим, чтобы оно исполнялось соседними государствами», - сказал он.

В совместном заявлении Вашингтона и Кабула сказано, что Вооруженные силы США и НАТО покинут Афганистан через 14 месяцев, а в ближайшие 135 дней численность вооруженного контингента Пентагона будет сокращена с 13 тысяч до 8600 человек.

Возвращение американских солдат на родину, которые несут службу в Афганистане с 2001 года, было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Президент США согласился с тем, что афганский народ должен самостоятельно решать свою судьбу и призвал воспользоваться возможность для построения нового общества.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещена в России