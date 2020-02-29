В Роспотребнадзоре назвали эффективное средство для защиты от коронавируса

Защитные медицинские маски, находящиеся в реализации в российских аптеках, являются действенным средством против коронавируса. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, для действенной защиты маску необходимо правильно применять, напомнила она.

«Если вы все делаете правильно, надеваете чистую маску, через два, максимум три часа меняете ее на следующую чистую маску, то любая маска, находящаяся сегодня в реализации в Российской Федерации, безусловно, защищает от нового коронавируса», - заявила Попова.

Глава контролирующего ведомства добавила, что новый тип коронавируса не способен проникать через плотные поверхности, поэтому маску нельзя мять в руках перед использованием. В таком случае она защитит от любых вирусов и бактерий, считает Попова.

О вспышке коронавируса в Китае стало известно в конце прошлого года. Эпицентром инфекции стал город Ухань в провинции Хубэй. Сейчас населенный пункт находится под карантином. География заражения постоянно расширяется.

Коронавирус давно проник за пределы КНР, сейчас он зафиксирован в более чем 50 странах. В России в настоящий момент случаев заражения смертельной инфекцией не выявлено. По всему миру болеют более 85 тысяч человек, скончались - 2920.