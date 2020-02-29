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США заявили о готовности вывести войска из Афганистана

Ян Брацкий
15:51 29.02.2020
В ближайшие несколько месяцев численность американского вооруженного контингента будет сокращена до 8600 человек.
США заявили о готовности вывести войска из Афганистана
© Фото: U.S. Department of Defense flickr

Вооруженные силы США и НАТО покинут Афганистан через 14 месяцев, а в ближайшие 135 дней численность вооруженного контингента Пентагона будет сокращена с 13 тысяч до 8600 человек.

Об этом говорится в совместном заявлении США и Кабула. Главным условием для вывода войск станет соблюдение мирных договоренностей представителями запрещенного в Российской Федерации движения «Талибан»*. Подписание совместной американо-афганской декларации должно состояться сегодня, 29 февраля в Дохе, сообащет портал News18.

За процессом будут наблюдать представители 30 стран. Свидетелем подписания документа от российской стороны выступит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

В настоящее время под контролем талибов находится более половины территории Афганистана. Все попытки официального Кабула наладить с ними диалог и приступить к политическому разрешению конфликта наталкивались на сопротивление представителей радикального движения, выступающих против присутствия иностранных войск в стране.

Возвращение американских солдат на родину, которые несут службу в Афганистане с 2001 года, было одним из предвыборных обещаний Трампа. Президент США согласился с тем, что афганский народ должен самостоятельно решать свою судьбу и призвал воспользоваться возможность для построения нового общества.

*Талибан, - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. 

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