Минздрав РФ назвал неблагоприятные из-за коронавируса страны

В Министерстве здравоохранения РФ порекомендовали россиянам воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, связанной с коронавирусом. Речь идет о Китае, Южной Корее, Италии и Иране.

В ведомстве также дали простые советы, как минимизировать вероятность заражения опасной инфекцией.

«Чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией населению рекомендуется соблюдать простые правила: чаще мыть руки с мылом; стараться не прикасаться немытыми руками к лицу; избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Китайские власти в конце декабря прошлого года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань(провинция Хубэй). Вскоре специалисты установили возбудителя болезни - новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае к настоящему моменту превышает 79,2 тысячи человек, скончались 2835. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, согласно последним данным, в 51 государстве. Число зараженных достигло 4691, скончались - 67 человек.