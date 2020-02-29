Илон Маск назвал «убийцу» F-35

Основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил, что американский F-35 «не будет иметь шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Таким образом он прокомментировал публикацию журналистки американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая привела слова Маска, сказанные им на военном симпозиуме, о необходимости создания альтернативы F-35.

«Конкурентом (F-35. - прим. ред.) должен быть беспилотный истребитель, который будет дистанционно управляться человеком, однако его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», - написал Маск в своем Twitter.

Как, в свою очередь, пишет Defense News, во время симпозиума Маск, говоря об имеющихся у него идеях в области военного противостояния в воздухе, и вовсе выразил мнение, что «эра истребителей завершилась». Основатель SpaceX убежден, что будущее в этой сфере - за беспилотниками.