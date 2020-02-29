За неделю в базу проекта МО РФ «Дорога памяти» загрузили 140 тысяч фотографий

Почти 144 тысяч фотографий частников Великой Отечественной войны за неделю было загружено в единую базу проекта Министерства обороны России «Дорога памяти». Общее число снимков достигло 830 тысяч.

Принять участие в акции может каждый желающий. Для этого нужно зайти в одноименный раздел на сайте Министерства обороны. Дальше необходимо выбрать фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны, и загрузить ее в базу данных.

Все эти фотографии в дальнейшем разместят в мультимедийной галерее, которую к 75-летию Победы представят в подмосковном парке «Патриот».