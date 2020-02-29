В Польше стартовали крупнейшие за последние 25 лет учения НАТО

На крупнейшие за последние четверть века учения стран НАТО в Польшу прибыло 37 тысяч солдат. Более половины - 20 тысяч военнослужащих - приехали из США.

Первая часть учений под названием Defender Europe 2020 («Защитник Европы») - логистическая. Под переброску тяжелой боевой техники и вспомогательных машин займут гражданские автомагистрали, железную дорогу и аэродромы.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с французским коллегой указал на провокационный характер учений альянса. По его словам, они проводятся на основе антироссийских сценариев.