Страны ЕС в Совбезе ООН осудили события в Идлибе и призвали к снижению эскалации

Постоянные представительства Эстонии, Бельгии, Германии и Франции в Совете безопасности ООН выступили с осуждением ударов по турецким военным в сирийском Идлибе.

«Военная эскалация в Идлибе должна прекратиться, должна прекратиться сейчас. Мы решительно осуждаем вчерашние нападения на турецкие силы в Идлибе», - говорится в совместном заявлении стран и не входящей в Совбез Польши.

Напомним, ситуация в Идлибской зоне деэскалации обострилась после того, как боевики предприняли попытку атаковать позиции правительственных сил Сирии; подразделения отбили атаку, но под огонь попали турецкие военнослужащие. В заявлении Минобороны России сообщалось, что их не должно было быть в месте нанесения ударов по радикалам.