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Опубликованы кадры смертельного эксперимента с сухим льдом в московской бане

Анна Касаткина
13:30 29.02.2020
На кадрах видно, как отдыхающие на дне рождения блогера молодые люди засыпают в бассейн вещество, а потом прыгают туда.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: НУ И НОВОСТИ! vk

В Сети появилось видео из банного комплекса в Москве, где трое погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом. На видео запечатлено начало смертельного эксперимента.

На кадрах видно, как отдыхающие на дне рождения блогера молодые люди засыпают в бассейн сухой лед. После этого один из них прыгает в бассейн.

ЧП в банном комплексе произошло 28 февраля. Компания из 18 человек отмечала день рождения подруги-блогера. Они решили сделать девушке зрелищный сюрприз и засыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, а затем прыгнули туда. От химических ожогов на месте происшествия скончалось двое, еще один человек умер в реанимации.

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