СМИ: Пентагон не поддержал предложение Госдепа разместить Patriot в Турции

Госдепартамент США и Пентагон не сошлись во взглядах относительно размещения в Турции американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

По информации Politico, которое ссылается на информированные источники, в Министерстве обороны США считают, что эти действия будут иметь глобальные последствия.

«Должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным», - сообщает американское агентство.

На размещении ЗРК в Турции настаивает специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Также, как сообщает агентство, он предлагает создать над сирийской провинцией Идлиб закрытую для полетов зону.

Глава внешнеполитического ведомства США Марк Эспер уверен, что это не изменит расчеты россиян и сирийцев, но создаст плохой прецедент.

Переговоры о поставках американских ЗРК Patriot Турции начались 20 февраля. Таким образом, как заявил турецкий министр обороны, страна хочет обезопасить себя от «воздушной угрозы».

Напомним, что свои зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию поставляет Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль предпочитает не комментировать просьбу Анкары о поставках американских ЗРК.