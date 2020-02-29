В Москве открылся крупнейший в Европе крытый парк развлечений

Тысячи человек пришли на открытие самого крупного в Европе крытого парка развлечений «Остров мечты». Многие из его аттракционов не имеют аналогов на этой части света.

Парк находится в Нагатинском районы столицы, его площадь составляет 300 тысяч квадратных метров. Он поделен на девять тематических зон со всемирно известными персонажами мультфильмов, шоу-программами для детей всех возрастов. Всего внутри 27 аттракционов, многие из которых не имеют аналогов ни в России, ни в Европе.

В планах - строительство речного вокзала на набережной возле парка. Предполагается, что до «Острова мечты» из центра Москвы можно будет добраться по воде.

Развлечения в парке найдутся для всей семьи. Билет дает право провести в нем весь день и неограниченное количество раз кататься на аттракционах. Ожидается, что за год «Остров мечты» посетят миллионов гостей.