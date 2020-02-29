Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Екатеринбургом

В результате ДТП под Екатеринбургом погибли пять человек и пострадал еще один. Инцидент произошел на 8-м километре дороги Глубокое - Бобровский вечером пятницы, 28 февраля.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2112 и Ford Focus. Прибывшие на место сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП и извлекли из поврежденных автомобилей тела погибших.

На кадрах с места трагического инцидента видно, насколько сильно деформировались от удара автомобили. Один из них оказался отброшен с дороги, у второго практически полностью отсутствует передняя часть. Причины случившегося устанавливаются.