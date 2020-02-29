Прокуратура начала проверку после ДТП с участием автобуса с детской футбольной командой под Ульяновском

После произошедшего в Ульяновской области ДТП, в результате которого перевернулся и съехал в кювет автобус с детской футбольной командой, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

По последней информации, в результате аварии были госпитализированы 6 человек : женщина и пятеро детей. Ранее власти Ульяновской области сообщали о 10 пострадавших.

«В этой связи Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области проверяет исполнение законодательства об организации и осуществлении перевозки групп детей», - говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что автобус принадлежит футбольному клубу «Нефтяник». По предварительной версии, ДТП в условиях сильного гололеда произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.