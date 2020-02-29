Опубликовано видео тренировки донских казаков перед участием в юбилейном Параде Победы

Казаки Всевеликого войска Донского провели тренировку на плацу воинской части в Новочеркасске. Вскоре они впервые за три четверти века примут участие в Параде Победы на Красной Площади.

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне казаки пройдут строем вместе с другими парадными расчетами в знак признания их заслуг в военное время.

Казакам помогают опытные офицеры Министерства обороны России. Совместно они отрабатывают как индивидуальные приемы, так и строевую стойку, слаженные действия в строю во время движения.

Помимо юбилея Великой Победы в 2020 году донское казачество отмечает 450-летие служения казаков российскому государству. Участие молодого их поколения в торжественном параде в Москве является знаком признания заслуг пятивековой длительности. Деды и прадеды нынешних участников Парада шли строевым маршем по Красной Площади вместе с остальными победителями.